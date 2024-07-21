Sahte güneş kremlerine dikkat: 'Güvenilir yerlerden satın alınmalı'

Yayınlanma: 21.07.2024 - 11:20

Güncelleme: 21.07.2024 - 11:21

İnternet sitelerinde uygun fiyata satılan güneş kremlerine aldanılmaması gerektiğini ifade eden uzmanlar, sahte güneş kremlerinin çeşitli cilt hastalıklarına neden olabileceği konusunda da uyarıyor.

"UCUZ OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİLMEMELİ"

Konuya ilişkin İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Simla Dilara Sezgin ile konuştuk.

Birçok firmanın sahte ürünlerinin intenret sitelerinde satıldığına dikkat çeken Sezgin, “Pandemi sonrası bilindik bir markanın güneş kremlerinin sahteleri ortaya çıktı ve birçok kişi mağdur oldu. O günden beri firmanın internet sitesinde ‘İnternet satışımız yoktur’ uyarısı yer alıyor. Bu tarz durumlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Güneş kremleri ya satıcısı olduğu eczaneden ya da üretildiği firmadan alınmalıdır. İnternette satılan güneş kremlerinin de fiyatlarına aldanmamak gerekiyor. Daha ucuz olduğu için tercih edilmemelidir” dedi.

"SON KULLANMA TARİHİ HİLESİ"

Ciltteki bozuklukların düzeltilmesinin zor olduğuna da vurgu yapan Sezgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güneş kremlerinin saklama koşulları önemli bir konu. Sahte olmayan bir ürün de depolanıp internetten satıldığı takdirde rutubetli, güneş gören koşullarda saklanıyorsa o ürün yine bozulacaktır. Nasıl depolarda muhafaza edildiğini bilmiyoruz çünkü denetim alanına dahil olmuyorlar. Bir diğer yandan son kullanma tarihleri bazı firmalar tarafından baskı yöntemiyle yazılmıyor. Bu nedenle son kullanma tarihi geçmiş ürünler, daha uygun fiyatlara satılabiliyor”