Said Bey Sitesi Davası’nda mütalaa açıklandı: 'Bu mütalaayı adil bulamıyoruz'

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve kentsel dönüşümle yapıldığı halde 6 Şubat’ta yıkılan Said Bey Sitesi davasında onuncu duruşma bugün görüldü. 45 kişiye mezar olan binaya ilişkin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, iddianamede asli kusurlu olarak belirtilen müteahhit Hasan Ç., şantiye şefi Murat K., proje sorumlusu Yavuz K., yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Y. ve yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Y.’nin “Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma suçu”ndan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 10 Nisan 2026 tarihine ertelenirken, bir sonraki duruşmada karar çıkması bekleniyor.

"İDDİANAMENİN AYNISI"

Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını Nevres Akkaya, mütalaaya tepki gösterdi. “Savcı iddianamenin aynısını mütalaa olarak verdi” diyen Akkaya, “İddianame sonrasında dosyaya birçok somut kanıt sunduk. Sanıkların, bilinçli taksir yerine olası kastla yargılanmasalar bile olası kasta yönelik bir mütalaa bekliyorduk. Bu mütalaayı adil bulamıyoruz” dedi.

Üç yıldır yaslarını bile yaşayamadan mücadele verdiklerini belirten Akkaya, “Adalet yerini bulana kadar pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı