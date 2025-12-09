Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şair Oğulcan Kütük gözaltına alındı

Şair Oğulcan Kütük gözaltına alındı

9.12.2025 11:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Şair Oğulcan Kütük gözaltına alındı

Şair Oğulcan Kütük, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Kütük'ün gözaltı gerekçesi olarak TCK Madde 286 gösterildi.

Yakın zamanda İlhan Berk Şiir Ödülü’nü alan şair Oğulcan Kütük sabaha karşı gözaltına alındı.

Diken'e konuşan avukat Ekrem Sürer, Kütük'e TCK (Türk Ceza Kanunu) madde 286'dan işlem uygulandığını açıkladı.

İlgili TCK maddesinde, “Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ifadeleri yer alıyor.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davasında ses kaydı alanlar ve sosyal medyada paylaşanlar hakkında soruşturma başlatmıştı.

İlgili Konular: #gözaltı #Şair