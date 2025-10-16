Saka kuşu kaçakçılığına milyonluk ceza!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.10.2025 11:09:00
DHA
Bakan İbrahim Yumaklı, "1431 adet saka kuşu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilerek, doğal ortamına salındı. Sorumlulara toplam 10 milyon 897 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilen 1431 saka kuşunun doğal ortamına salındığını ve sorumlulara toplam 10 milyon 897 bin TL ceza uygulandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hatay’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışmasıyla 1431 adet saka kuşu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilerek, doğal ortamına salındı. Sorumlulara toplam 10 milyon 897 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı. Yaban hayatını ve biyolojik çeşitliliğimizi korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

