25.09.2025 14:26:00
Güncellenme:
DHA
Sakarya’da parktaki cinayet soruşturmasında yeni gelişme!

Serdivan ilçesinde, telefonla küfürleşip parkta buluştuğu Taha Görkem Deniz’i, tabancayla vurarak öldüren K.Ç. ve olay sırasında yanında bulunan A.B. tutuklandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde bulunan Ömer Yalçın Parkı’nda önceki gece bir cinayet meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Taha Görkem Deniz (27) ile husumetli olduğu K.Ç. (20) telefonda tartışarak küfürleşti. Bunun üzerine parkta buluşan Deniz ile K.Ç. arasında kavga çıktı. Kavgada, K.Ç., tabancayla Deniz’i göğsünden vurdu.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralanan Deniz’in hayatını kaybettiğini belirledi. Taha Görkem Deniz’in cenazesi dün toprağa verildi.

Polisin başlattığı çalışmada K.Ç. ile olay sırasında yanında bulunan A.B. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

