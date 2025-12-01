Sakarya’da trafikte drift atan sürücüye 46 bin TL ceza

Sakarya'da drift atan sürücüye 46 bin 392 TL para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Araç ise 30 gün trafikten menedildi.

Karasu ilçesinde bir sürücü, 54 E 8300 plakalı otomobili ile yolda drift atarak ilerledi. O anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.



Ekipler, otomobili Serdivan ilçesi Üniversite Caddesi’ndeki bir kafenin önünde durdurdu. Sürücü R.A.Y.’ye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı, sürücü belgesi 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı. Araç ise 30 gün trafikten menedildi.