Sakarya'da 3.0 büyüklüğünde deprem
Sakarya'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Sakarya'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 13.9 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 2, 2023
DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) https://t.co/D7wNaR4eZD
02.02.2023, 23:25:42 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 13.9 km#Kandilli
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