Sakarya'da 3.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 23:44
Sakarya'da 3.0 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi, Sakarya'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 13.9 km olarak ölçüldü.


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