Afyonkarahisar'da korkutan deprem
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afyonkarahisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.28'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.4 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 1, 2023
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Dinar (Afyonkarahisar)
Tarih:2023-02-01
Saat:21:28:57 TSİ
Enlem:38.054 N
Boylam:30.065 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/FMOuHlDgpg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a şarkılı yanıt
- Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu
- Çataklı itirafını görmezden geldiler
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Citroen, Retromobile 2023'te geleceğe ışık tutuyor
- Elektrikli otomobil satışları arttı
- Yaşlı kadını herkesten gizlediler
- 'Kırkının çıkmasını bekliyoruz...'
- 'Tarihteki en büyük hatalardan'
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum