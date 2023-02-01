Afyonkarahisar'da korkutan deprem

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 21:44
Afyonkarahisar'da korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afyonkarahisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.28'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.4 km olarak ölçüldü.


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