Afyonkarahisar'da korkutan deprem

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 21:44

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 22:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afyonkarahisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.28'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.4 km olarak ölçüldü.