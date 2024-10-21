Sakarya'da 5 gündür aranıyorlardı: Babanın cesedi bulundu!

Geyve ilçesinde 5 gündür kayıp olan Recep Demir’in Sakarya Nehri’nde cansız bedeni bulundu. Demir’in aynı tarihten beri kayıp olan oğlu Tevfik Can Demir için de nehir ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.

Sakarya'da 5 gündür aranıyorlardı: Babanın cesedi bulundu!
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DHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:21

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Kızılkaya mevkiinde Sakarya Nehri'nin kıyısına oltalarını bırakan kişi, sabah saatlerinde kontrol etmek için geri döndüğünde kıyıda ceset gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin 5 gündür oğlu Tevfik Can Demir (29) ile birlikte kayıp olan Recep Demir’e ait olduğu tespit edildi. Demir’in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne sevk edildi.

Recep Demir’in kayıp olan oğlu Tevfik Can Demir’in de bulunması için ekipler nehir ve çevresinde arama çalışması başlattı.


Etiketler: #ceset #kayıp #sakarya #otopsi

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