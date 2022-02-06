Sakarya'da düğünde büyük kavga: Ortalık savaş alanına döndü
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, bir düğünde çıkan kavgada onlarca kişi birbirine girdi. Savaş alanına dönen salonda sandalyeler havada uçuşurken, çok sayıda kişi aldığı darbelerle yaralandı
Sakarya'nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Parkı’ndaki bir düğün salonunda akşam saatlerinde kavga çıktı.
Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada düğün salonu savaş alanına döndü.
Taraflar tekme- yumruk kavga ederken, birbirlerinin üzerine sandalyeleri fırlattı. Sandalyeler havada uçuşurken, salonda polislerin geldiği yönünde anonslar yapıldı.
Bir türlü sakinleşmeyen taraflar tekme- yumruk kavga etmeye devam etti. Kavgaya müdahale etmeye çalışanların da üzerlerine sandalyeler fırlatıldı.
İhbar üzerine salona çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan çok sayıda kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga anları ise cep telefonları ile görüntülendi.
?Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
En Çok Okunan Haberler
- Aklınızdan geçenler reklamla nasıl karşınıza çıkıyor?
- Löw gelse ne olur?
- Kavala, Kabaş ve MİT şehidi davaları
- Bir bakan portresi
- Kafede silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
- Düğünde büyük kavga: Ortalık savaş alanına döndü
- Telefonla konuşuyordu; dolapla birlikte çukura düştü
- Tansu Çiller hakkında çarpıcı iddia
- Mansur Yavaş'a yok, Fatma Şahin'e var
- İstanbul uçağında şüpheli durum: Yolcular tepki gösterdi