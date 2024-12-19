Sakarya'da iş cinayeti! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi, hayatını kaybetti.
Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi'ndeki inşaatın 3. katında çalışan F. S., binanın köşesinden geçen elektrik hattının teline temas etmesi sonucu akıma kapılarak zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, kurtarılamadı.
İşçinin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Çok yanlış yaptı Bakan Hanım… Öyle şey olur mu ya…’
- Müdürleri makamında topladı
- Soylu’nun istemesi gereken helallik
- 1993'te kaybetmişti, görünce gözyaşlarını tutamadı
- Kuyumcularda yeni dönem 2025'te başlıyor
- İki eşi de evinde asılı bulundu: 'Bütün düzeni aynı'
- Basın açıklaması yapan AKP'lilere emekliden sert tepki
- İstenen ceza belli oldu!
- ‘Olayın çözülmesine büyük katkı sağlayacak’
- 'Londra-New York arası 54 dakikaya düşecek'