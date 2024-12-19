Sakarya'da iş cinayeti! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi, hayatını kaybetti.

Sakarya'da iş cinayeti! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 14:47

Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi'ndeki inşaatın 3. katında çalışan F. S., binanın köşesinden geçen elektrik hattının teline temas etmesi sonucu akıma kapılarak zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi,  kurtarılamadı.

İşçinin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine kaldırıldı.


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