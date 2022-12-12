'Şakkadanak' Batırel iş başında... Tarih verdi, 'dolar yağacak' dedi
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin yazarı Necmettin Batırel, ekonomiye ilişkin yine bir ilginç tahminde bulundu. Batırel, 10 Ocak'tan itibaren piyasaya dolar yağacağını öne sürdü.
Ekonomist Özgür Demirtaş ile katıldığı programda "Merkez Bankası'nın yerinde olsam dolar rezervinden 10 milyar doları şakkadanak satarım" sözleriyle tanınan AKP'ye yakın Türkiye gazetesinin yazarı Necmettin Batırel, ilginç bir "dolar" iddiasında bulundu.
Batırel'e göre, yılbaşında Türkiye'ye büyük bir döviz girdisi olacak. Kurda büyük bir çözülme yaşanacağını öne süren Batırel, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:
"10 Ocak'tan itibaren piyasaya dolar yağacak. Bankalar BDDK kararı gereği 10.5 milyar dolar bozduracak. Rusların Avrupa Bankalarında el konulan 17 milyar dolarlık fonuyla 300 milyar euro'luk varlığı kendi ülkeleri dışında yatırım yaparsa çözülecek. Para Türkiye'ye akacak."
Batırel son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni vizyon belgesi kapsamında danışmanlığını yapacak olan Daron Acemoğlu’nu ırkçı sözlerle hedef almıştı. "Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" diye yazan Batırel, daha sonra bu paylaşımı nedeniyle özür dilemişti.
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