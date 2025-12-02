Saldırıya uğramıştı: ‘MIDVOLGA-2’ isimli gemi Sinop açıklarında bekliyor

Uluslararası sularda Türkiye’ye 80 mil açıkta saldırıya uğrayan MIDVOLGA-2 isimli gemi, Sinop açıklarına geldi.
Türk kara sularına girdikten sonra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin refakat ettiği gemi, Sinop açıklarında bekletiliyor.
NE OLMUŞTU?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde Karadeniz'de MIDVOLGA-2 tankeri isimli gemiye saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.
Açıklamada, geminin Rusya'dan Gürcistan'a seyrettiği ve ayçiçek yağı yüklü olduğu aktarıldı. Geminin Karadeniz kıyısından 80 mil açıkta saldırıya uğradığı bildirilmişti.
Geminin 13 personelinde ise olumsuz durumun rastlanmadığı ve yardım talebinin olmadığı aktarılmıştı.