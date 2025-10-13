Saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti... Arkadaşları hastane önünden sordu: Hakan Tosun’a ne oldu?

İklim Adaleti Koalisyonu Üyesi Doktor Demet Parlar ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi Avukat Hakan Bozyurt, uğradığı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hakan Kaya'ya için hastane önünde açıklama yaptı.

Doktor Demet Parlar, "Çok değerli ekoloji aktivisti gazeteci ve belgeselci dostumuz Hakan Tosun'un beyin ölümü haberini üzüntüyle öğrendik." dedi ve şunları söyledi:

"Arkasında çok fazla soru işareti bırakan ve insanın canını yakan büyük bir kayıp oldu Hakan Tosun’un kaybı. Çünkü o yıllardır bizim yanımızda, doğanın ve tüm haksızlığa uğrayanların, yaşam savunucularının sesi oldu Hakan. Onu çok arayacağız. En büyük beklentimiz arkasında bıraktığı soruların bir an önce cevaplandırılması. Bu belirsizlik ortamının, bu karanlığın ortadan kalkması.'Hakan Tosun’a ne oldu?' sorusunun yanıtını bulana kadar sormaya devam edeceğiz. İklim aktivistlerine yönelik bu tür saldırıların önüne geçilmesini, kentlerimizde güvenliğin sağlanmasını ve cezasızlığın ortadan kaldırılmasını bekliyoruz. Hakan Tosun’a ne olduğunun bütün açıklığıyla ortaya konmasını, faillerin kim olduğunu ve neden böyle korkunç bir darp olayının gerçekleştiğini öğrenmek istiyoruz. Çok üzgünüz."

Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi Avukat Hakan Bozyurt ise şunları kaydetti:

"Dosya kapsamında iki kişi tutuklandı. Ama dosyada görüntüler, deliller ve tanıklar çok eksik. Özellikle Hakan’ın metrobüse binip ailesinin yanına giderkenki sürece ilişkin görüntüler dosyada yok. Bu görüntülere sahip olan ya da görgü tanığı olan herkesin bize ulaşması çok kıymetlidir. Bütün kamuoyundan bunu talep ediyoruz. Israrla şu soruyu sormamız lazım: Hakan Tosun’a ne oldu?"