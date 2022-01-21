Salgında tsunami etkisi

21 Ocak 2022 Cuma, 06:51

Dünyayı kasıp kavuran Omicron varyantı, önlemlerin gitgide gevşetildiği Türkiye’de adeta tsunami etkisi yarattı. Günlük vaka sayılarının 70 binleri aşarak rekor kırdığı Türkiye’de, haftalık tabloda başı çeken ilk on ilde Ege Bölgesi’nden dört ayrı kentin yer alması dikkat çekerken, Omicron varyantının etkisiyle salgında kontrol de artık tamamen kaybedilmiş durumda. Covid-19 vaka sayısının sekiz katına çıktığı İzmir’de son 15 günde her yüz bin kişide görülen vaka sayısı oranı 68.54’ten 354.84’e çıkarken, artışın en çok meydana geldiği illerden Aydın’da bu rakam 59.42’den 354.84’e, Muğla’da 58.85’ten 605.33’e, Çanakkale’de 462.01’den 609.55’e çıktı. Vaka sayılarının Denizli’de 224.80’den 266.02’ye, Balıkesir’de 245.27’den 316.78’e, Manisa’da 140.49’dan 182.47’ye, Uşak’ta ise 100.97’den 114.23’e çıktığı gözlendi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı: “Birçok ülke kaldırdığı tedbirleri geri getirdi ya da salgınla mücadele için birçok yeni tedbiri uygulamaya soktu. Ama bizim ülkemizde bırakın yeni tedbirler almayı, mevcut tedbirler de gevşetildi. Salgının doğal akışına bırakıldığı, hasta olanlar olsun gibi bir sürü politikasına dönüldüğü kuşkusu içerisindeyiz. Ama bu virüse karşı kalıcı bir bağışıklık elde edebilmek mümkün değil. Hastalığı ikinci, hatta üçüncü kez geçiren vatandaşlarımız var. Bu hastalığı bir kez geçiren bir daha yakalanmaz diyerek sürü bağışıklığından medet ummanın hiçbir geçerliliği yok. İzmir’de 10 gün öncesine göre vaka sayıları 8-9 kat arttı. Tedbirlerin gevşetilmesinden ötürü vaka sayıları daha da artacak. İzmir’deki yoğun bakım üniteleri ve hastanelerde şu an için bir tıkanma söz konusu değil ancak giderek artan rakamlar söz konusu.”

Aydın Tabip Odası Başkanı Adalet Çıbık: “Aşılama konusunda en iyi illerden bir tanesi Aydın’dı. Ancak vatandaş aşılamada bir rehavete kapıldı. Şimdiye kadar hastanelerimiz ve yoğun bakım ünitelerimizde yaşanan yoğunluğu aşmayı başarmışdık. Omicron varyantında pik daha yeni başlıyor. Artış giderek büyüyecek. Vaka sayılarının tespitinde muamma söz konusu olacak. Özellikle aşılı kimselerde bu varyant üst solunum yolu enfeksiyonu gibi hafif şekilde seyrediyor. Tespit edilemeyen çok sayıda vaka mevcut.”

Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin: “Son alınan kararlar ile birlikte pandemiyle mücadele tamamen kişilerin inisiyatifine bırakıldı. Yurttaşlarımızın yaşadığı aşı tereddüdü vakaları körüklüyor. Aşı etkili biçimde kullanılamıyor. Toplu taşıma, üretim alanları ve diğer kalabalık alanlardaki aşı yaptırma zorunluluğu ortadan kaldırıldı, bu da vaka artışları olarak karşımıza çıktı. Yürürlükten kaldırılan tedbirler, kısıtlamalar mutlaka geri getirilmeli.”

Çanakkale Tabip Odası Başkanı Güleda Erensoy: “Çanakkale’de test sayısı çok yüksek olduğundan ötürü vaka sayıları da yüksek. İlimizdeki yoğun bakımlar korkulduğu gibi dolu değil. Çünkü bu varyantta aşıların da etkisiyle hastaneye yatış olmuyor. Geçen yıldaki gibi bir tıkanma da söz konusu değil. Fakat sağlıkçılar arasında virüsün yayılım hızı çok fazla. Eğer böyle devam ederse ileride hastalara bakmakta yetersiz kalacağız. Salgınla mücadele zaten bizlerin vicdanıyla yürüyor. Önümüzdeki iki ay çok daha zor geçecek. Eğer sağlık sistemi çökerse, bu kez gelecek piki atlatamayız.”