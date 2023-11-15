Saman çuvallarının arasında uyuşturucu saklamışlar!
Mersin’de saman yüklü bir tırda yapılan aramada, 32 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmada, kente karayoluyla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda önlem alan ekipler, plakası belirlenen tırı otoban uygulama noktasında durdurarak arama yaptı.
Narkotik köpeği vasıtasıyla yapılan aramada, saman çuvallarının arasında gizlenmiş halde 68 paket içerisinde 32 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili tır sürücüsü R.K. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'nun sessizliğinin nedeni belli oldu
- İstanbul'da düğün salonlarında yeni dönem: Artık yasak!
- Barış Pehlivan'a tahliye yolu
- Yılmaz Vural'ın sözleşmesinde dikkat çeken madde
- Alman bankadan dikkat çeken 2024 yılı beklentisi
- Nihal-Bahar Candan kardeşlere gözaltı
- Son bir ayda 4'üncü intihar
- 'Cesaretin varsa Kandil'e git...'
- 'Bizde öyle göz yok'
- Brezilya rakibine acımadı: 77 şut 9 gol!