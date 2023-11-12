Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Yayınlanma: 12.11.2023 - 11:41

Güncelleme: 12.11.2023 - 11:41

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucuya yönelik çalışmalar sürüyor. Malkara İlçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak beş ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda; 187 adet hap, 17 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 7 adet cep telefonu, 12 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet av tüfeği, 2 adet dedektör, 11 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet USB bellek, 27 bin 235 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Olayla ilgilisi olan 8 şüpheli gözaltına alındı.