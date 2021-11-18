Şamil Tayyar'ın Sorosçu dediği isim Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum mu?

18 Kasım 2021 Perşembe, 00:20

AKP MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 50+1 uygulamasının Cumhurbaşkanı'na ve sisteme kurulan bir tuzak olduğunu iddia etmişti.

Tayyar’ın konuyla ilgili sosyal medya açıklamasında, “Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti. Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz” ifadeleri yer almıştı.

SOROS'U İŞARET ETTİ

Tayyar, Odatv'ye yaptığı açıklamada da, "50 + 1 Türkiye’nin gerçeği değil. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Başkanlık sistemi en iyi Amerika’da uygulanıyor. Orada Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazanan Başkanlığı da alınıyor. Bunun olması gerek" ifadelerini kullanmıştı.

Tayyar paylaşımında, tuzak kuranlar olarak bahsettiği kişilerin ise “Soros ve ekibinin AKP içindeki uzantıları” olduğunu söylemişti.

AKP İÇİNDEKİ SOROSÇU KİM?

Halk TV'de gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'e, Tayyar'ın kimi kastettiğini sordu.

Terkoğlu'nun ''Şamil Tayyar 'Sorosçu' diyerek Mehmet Uçum'u mu kastediyor?" sorusuna Üstün, ''Muhtemelen evet'' diye yanıt verdi.