Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda 'Geçinemiyoruz' mitingi
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendikaların katılımı ile Samsun’da ‘Geçinemiyoruz’ mitingi gerçekleştirildi. Karadeniz Bölgesi'ndeki 11 ilden Samsun'a gelen yüzlerce sendika üyesi yürüyüş ve mitinge katıldı. Mitinge CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de destek verdi.
Yurttaş hayat pahalılığı, zamlar ve enflasyon altında ezilmeye devam ediyor. Son olarak Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Sinop, Tokat ve Trabzon'dan Samsun'a gelen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri 'Geçinemiyoruz' mitingi gerçekleştirdi. İlkadım ilçesinde bulunan Gar Kavşağı'nda başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydan'ında son buldu.
Karadeniz Bölgesi’nde 11 ilden Samsun’a gelen yüzlerce sendika üyesi “İşsizliğe, yoksulluğa, zamlara karşı… Geçinemiyoruz” pankartıyla yürüdü. Yürüyüşün ardında mitinge geçildi. Meydanda gerçekleşen mitingde geniş güvenlik önlemleri alındı.
"ÖZELLEŞTİRMELER İPTAL EDİLSİN"
Burada konuşma gerçekleştiren KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, "Kamu emekçisi, işçisi, asgari ücretlisi, emeklisi, işsizi, kadını, EYT’lisi, küçük esnafı, çiftçisi hepimiz çok zor bir süreçten geçiyoruz. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV ve KDV’nin sıfırlanmasını istiyoruz. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun emperyalistlerin çıkarları adına sürdükleri savaşlara hayır diyoruz" dedi.
Mitingde konuşan KESK Samsun Şube Sözcüsü Suat Yıldız ise "Özelleştirmelerin iptal edilmesini, enerji üretim ve dağıtım şirketlerinin kamulaştırılmasını, elektrik ve akaryakıttan ÖTV ve KDV’nin sıfırlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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