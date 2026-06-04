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Samsun’da 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun’da 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

4.06.2026 19:22:00
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İHA
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Samsun’da 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan minik çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Samsun’un Atakum ilçesinde apartmanın 5. katındaki pencereden düşen 1,5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşındaki E.Y., ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan minik çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen E.Y.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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