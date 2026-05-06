Samsun'da 750 bin liralık vurgunu: Yeğeninin evini soyup, otomobil satın aldı

6.05.2026 11:16:00
DHA
Canik ilçesinde misafir olarak gittiği yeğeninin evinden 750 bin liralık ziynet eşyası çalıp, otomobil satın alan 45 yaşındaki teyze Fatma A., gözaltına alındı.

Yenimahalle Mahallesi'nde 9 Nisan'da bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Fatma A. (45), yeğeni S.F.'nin (35) evine ziyarete gitti. Ziyaret sırasında Fatma A., yeğenine ait 750 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalıp, evden ayrıldı.

Fatma A., 13 Nisan'da da çaldığı ziynet eşyası karşılığında dini nikahla birlikte yaşadığı kişi ile birlikte gidip, otomobil satın aldı. Bir süre sonra hırsızlığı fark eden S.F., polise ihbarda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak tespit ettikleri Fatma A.'yı gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

