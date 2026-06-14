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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

14.06.2026 13:51:00
Güncellenme:
AA
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım, Canik, Çarşamba ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1915 sentetik ecza hap, 51,50 gram sentetik uyuşturucu, ⁠200 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, ⁠77,50 gram kokain, ⁠35,66 gram eroin, ⁠63,33 gram esrar, ⁠hassas terazi, ⁠2 uyuşturucu madde kullanım aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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