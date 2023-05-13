Samsun'da otomobil ve TIR çarpıştı: 4 yaralı
Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin önündeki TIR’a çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Samsun-Ordu karayolunun Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana gelen olayda, Murat Ağmak’ın (31) kontrolünü yitirdiği otomobil, aynı yöne giden Erkan Sezen yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Murat Ağmak ile yanındaki Mehmet Ağmak (59) Umut Ağmak (19) ve Salih Ağmak (52) yaralandı.
Yaralılardan Murat ve Mehmet Ağmak Gazi Devlet Hastanesi’ne, Salih Ağmak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Umut Ağmak ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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