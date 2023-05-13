Araştırmacı yazar Bekir Ağırdır kimdir? Bekir Ağırdır kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13.05.2023 - 16:32

Güncelleme: 13.05.2023 - 16:32

FOX TV'nin 'Seçim 2023' programına konuk olan araştırmacı yazar Bekir Ağırdır gündem oldu. Bekir Ağırdır'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BEKİR AĞIRDIR KİMDİR?

Bekir Ağırdır, 1956'da Denizli'de doğdu. 1979 yılında ODTÜ İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi'nin işletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli şirketlerde yöneticilik yapan Bekir Ağırdır, 2003 ile 2005 yılları arasında Tarih Vakfı'nın genel müdürlüğünü yaptı. 2005 yılında göreve başladığı KONDA Araştırma ve Danışmanlık bünyesinde genel müdürlük görevini yürütmektedir. Demokratik Cumhuriyet Programı'nın kurucu üyelerinden biri olan Ağırdır, TESEV başkan yardımcılığı ile TESEV ve TÜSES vakıflarının yönetim kurullarında da görev yapmaktadır. Bekir Ağırdır, Oksijen ve T24 internet gazetelerinde yazmakta ve Türkiye'deki siyasî iklim ve toplumsal değişimler üzerine gerçekleşen yayınlarda yorumcu olarak yer almaktadır.

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