Samsun'da sağanak etkili oldu

Samsun'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Samsun'da sağanak etkili oldu
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DHA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 13:21

Samsun'da etkili olan sağanak zor anlar yaşattı.

Zaman zaman şiddetini artıran yağış, yollarda su birikintilerine neden oldu, sürücüler güçlükle ilerledi.

Sel ve su baskınlarına karşı tedbir alan yetkililer, yurttaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

 


Etiketler: #Samsun #sağanak #sağanak yağış

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