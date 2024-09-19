Samsun'da sağanak etkili oldu
Samsun'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.
Samsun'da etkili olan sağanak zor anlar yaşattı.
Zaman zaman şiddetini artıran yağış, yollarda su birikintilerine neden oldu, sürücüler güçlükle ilerledi.
Sel ve su baskınlarına karşı tedbir alan yetkililer, yurttaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
Etiketler: #Samsun #sağanak #sağanak yağış
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