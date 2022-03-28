Samsun'da sanayi sitesinde silahlı çatışma: 3 yaralı

28 Mart 2022 Pazartesi, 11:26

Samsun'un Canik ilçesindeki sanayi sitesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Yenimahalle 47. Sokak'taki bir iş yerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada iş yeri sahibi Muharrem K'nin (43) sol diz ve eline, Murat D'nin (44) çene ve her iki gözüne, Recep K'nin (35) ise sağ omuz ve koluna saçma isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis sevk edildi.

POMPALI TÜFEKLE YAKALANDI

Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheli Saffet K'yi kovalamaca sonucu çatışmada kullandığı pompalı tüfekle, Recep K. ve Muharrem K'yi ise tedavi için geldikleri hastanede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.