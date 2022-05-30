Kastamonu, Sinop ve Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu ve Sinop'un iç kesimleri ile Samsun'un batısında gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu ve Sinop'un iç kesimleri ile Samsun'un batısında gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, bugün 14.30 ile 19.00 saatleri arasında Kastamonu ve Sinop'un iç kesimleri ile Samsun'un batı ilçelerinde gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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