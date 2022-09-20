‘Sanat Güneşi’ Bodrum'da anılacak

20 Eylül 2022 Salı, 09:09

Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu ve şair Zeki Müren, Bodrum’daki evinde düzenlenecek tören ile anılacak.

24 Eylül 1996’da hayata gözlerini yuman Sanatçı Zeki Müren, ölüm yıl dönümünde Bodrum’daki evinde saat 14.30’da halka açık mevlit okutularak. Ayrıca Sanat Güneşi için Bursa’da kabri başında dualar okunacak ve Emir Sultan Camii’nde de mevlit okutulacak.

Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek konser ise Bodrum Antik Tiyatro’da yapılacak. Bu yıl 24 Eylül gecesi gerçekleştirilecek konserde 110 kişilik kadrosuyla C-Majör İş’ten Sesler Korosu sanatçıları yer alacak. Klasik Türk Müziği’nin usta isimleri Melihat Gürses ve Çetin Körükçü’nün sahne alacağı konserde, gecenin sunuculuğunu ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Tarık Papuççuoğlu üstlenecek. Gazeteci Nebil Özgentürk de Zeki Müren için hazırladığı belgeselden bir özet sunarak ve Zeki Müren’e ait bir şiir okuyarak etkinlikte yer alacak.

Şehit ve gazi ailelerinin katılım sağlayacağı konserde, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü ve görevlileri, TEV Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdürü ile görevlileri, her iki vakfın bağışçıları, Zeki Müren’in sevenleri ile Muğla’nın önde gelen isimleri ve konuk sanatçılar yer alacak. Zeki Müren’i anma konserleri 2019 senesinden bu yana Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.