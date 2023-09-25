“Sanat Güneşi” Zeki Müren Bodrum’da anıldı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:05

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:05

Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına bağışlayan Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatının 27’nci yıl dönümü olan 24 Eylül’de çeşitli etkinliklerle anıldı.

Sanatçının Bodrum’da yer alan ve müze olarak kullanılan evinde halka açık mevlit okutulurken, aynı günün akşamı ise Antik Tiyatro’da anma konseri gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamındaki konserde, Klasik Türk Müziğinin sevilen ismi Bekir Ünlüataer sahne aldı. Gecenin sunuculuğunu ise ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin üstlendi. Şehit ve gazi ailelerinin katılım sağladığı konserde, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü ve görevlileri, TEV Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile her iki vakfın bağışçıları, çalışanları ve binlerce Zeki Müren hayranı katıldı.

Konserin açılış konuşmasında TSKMEV Genel Müdürü E. Tuğg. İsmail Şanlı, Zeki Müren ile ilgili samimi duygularını seyircilerle paylaştı. “Bundan tam 27 sene evvel, kıymetli bağışçımız, Sanat Güneşimiz, mal varlığının tamamını TSK Mehmetçik Vakfına ve Türk Eğitim Vakfına bağışladığında; ‘Kendimi hür bir martının denizi yalayarak uçuşu gibi hissettim; hem de beyaz kanatlar üstünde. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum ama sizlerin hissettiğine inanıyorum.’ diyerek nahif kişiliği ve güzel kalbiyle gönüllerimizi fethetmiştir. Gerek sanatçı kişiliği gerek mütevazı duruşu gerekse yüce gönlüyle yediden yetmişe herkesin sevgi ve saygısını kazanan kıymetli bağışçımız Zeki Müren’in vakıflarımıza yaptığı bu anlamlı bağış karşısında, her türlü gayretimizi artırarak sürdürme azim ve kararlılığı içerisindeyiz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını idrak ettiğimiz bu anlamlı yılda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizi, sanatçı kişiliğinin yanında, vatan millet aşkı, Mehmetçik sevgisi ve eğitime verdiği önemle gönüllerimize taht kuran, vefatının üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen, bu gece olduğu gibi, binlerce insanı bir araya getiren kıymetli bağışçımız, Sanat Güneşimiz Zeki Müren’i ve ebediyete intikal eden tüm yüce gönüllü bağışçılarımızı rahmet ve şükranla anıyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.” dedi.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş açılış konuşmasında, “Değerli bağışçımız, Sanat Güneşimiz Zeki Müren’i kaybetmemizin üzerinden tam 27 yıl geçti… Özlemimiz yıllardır hiç azalmadan devam ediyor. Sanat güneşimizdi, eğitim güneşimiz oldu, değerli sanatçıyı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün Türk Eğitim Vakfı olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile birlikte kendisi adına açılan fonlar aracılığıyla başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlerimize eğitim desteği sağlıyor; Mehmetçik ailelerine yardım eli uzatıyoruz. Sanat Güneşimizin vefatının ardından oluşturulan TEV- Zeki Müren Burs Fonu’ndan bugüne kadar Türkiye genelinde 4 bin 38 burs sağlanmıştır. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ise yaklaşık 145 öğrenciye 9 ay boyunca ayda 2 bin 500 Lira burs desteği sağlanacaktır. Ayrıca, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, zamanının çok ötesinde ve hâlâ geçerli olan vizyonuyla bizlere armağan ettiği Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılını kutluyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

“HEPİMİZ ONA MİNNET BORÇLUYUZ”

Etkinliğe her türlü desteği veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen konuşan Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ise, “Zeki Müren bizden biriydi, bir Bodrumluydu. Yaşamak için Bodrum’u seçmişti. Bodrum’da mütevazı evinde, halkın içinde yaşamını sürdürdü. Ölümünden 6-7 ay önce vasiyetini yazdı ve hepinizin bildiği gibi Mehmetçik Vakfına ve TEV’e mirasını bıraktı. Aydınlık geleceğe, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yetişecek çocuklarımıza bıraktı. Hepimiz ona minnet borçluyuz. Ruhu şad olsun. Kesintisiz 15 yıl süren radyo konserleri, sayısı 600’ü geçen plak ve kaset, 300’den fazla beste, sahneye getirdiği değişikliklerle Zeki Müren, Türkiye’nin Sanat Güneşidir. Son konserini 1984 yılında Bodrum Kalesi’nde veren sanatçı, bu konserinin gelirini Bodrum Antik Tiyatrosu’nun restorasyonuna ayırmıştır. Bunları neden söylüyorum? Çünkü Zeki Müren’e sadece sanatçı gözüyle bakamayız. Bodrum’un Paşası Zeki Müren, her şeyden önce vicdanlı, öngörülü, sevgi dolu bir insandı. Bir insanda olması gereken vasıfları tamamen karşılıyordu. İşte bizler de bu nedenle onu çok sevdik ve kalbimizde yaşattık. Daima yaşatacağız.” dedi.

Konuşmaların ardından sahne alan Bekir Ünlüataer yaklaşık 3 saat süren Zeki Müren şarkılarıyla dolu konserde izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Hep bir ağızdan söylenen Zeki Müren şarkılarının ardından katılımcılara ve etkinliğe destek verenlere plaket takdim edildi.