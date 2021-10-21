Sanata müdahale

21 Ekim 2021 Perşembe, 03:00

Dijital platform Gain’de yayımlanmaya başlayan “Hamlet” dizisinin başrollerindeki Erdal Beşikçioğlu ve Elit İşcan’ın yer aldığı afişinin billboardlarda yayımlanacak fotoğrafları firma tarafından sansürlendi. Afişin ilk halinde yarı çıplak olan İşcan’ın sokak afişlerinde kadının bedeni adeta kundaklanmış bebek gibi örtülü ve tabii estetik görüntü yok olmuş! Afişteki bu otosansür sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu. Ünlü isimler de dahil olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı sansürü eleştirdi. Gain’de haber sunan Mirgün Cabas ise Twitter hesabından yaptığı yorumda “Sokakta izin vermiyorlar bu afişlere, sosyal mecralar için ayrı, billboardlar için ayrı afiş çalışmak zorunda kaldı ajans” gerekçesini öne sürdü.

GÜNEŞTEKİN’İN SERGİSİNE PROTESTO!

Müdahalenin çok daha kabul edilemez olanı ise açıldığından bu yana gündemden düşmeyen Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’daki Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde Keçi Burcu’nda açılan “Hafıza Odası” sergisine yapıldı. Bir grup genç, sergiyi basarak “Amed, hafızana sahip çık!” diye bağırarak sergilenen tabutların PKK’lilerin olduğunu ve bunların hem sergilenmesinin hem de önünde sosyetenin selfi çektirmesinin saygısızlık olduğunu öne sürerek tabutlardan birini aşağı attı.

Bu protesto sosyal medyada yanlış da anlaşılarak Güneştekin’in PKK’lilerin tabutlarını sergilediği için milliyetçiler tarafından protesto edildiği biçimde algılandı! Zaten sergi, açılışına katılanlardan başlayıp sonrasında yapılan eğlencelere ve paylaşımlara kadar pek çok eleştirinin konusu olmuştu.

Sanata yönelik eleştiriler ve tartışmalar haklı olsun olmasın demokrasinin gereği olsa da sanat eserlerine müdahale ve zarar vermenin kabul edilebilir olmadığı, hadsizlik ve saldırganlık olduğu ise ortada.

Özellikle Güneştekin’in eserlerine yönelik protestoda daha neyin ne olduğu ve kimin ne yapmak istediği bile tam anlaşılamamışken sanat eserlerini beğenin beğenmeyin tahrip etmek, damdan aşağı atmak da vandallık! Kültür sanat servisi olarak görüşümüzü de buraya koyalım.