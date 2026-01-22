Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sancaktepe'de iki İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var!

22.01.2026 12:58:00
Güncellenme:
DHA
Son dakika haberi... Sancaktepe'de iki İETT otobüsü çarpıştı. Yaralıların olduğu öğrenildi.

Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde iki İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

İlgili Konular: #kaza #otobüs