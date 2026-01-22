Sancaktepe'de iki İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var!

Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde iki İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
