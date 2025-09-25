Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sancaktepe'deki özel hastanede skandal: Hastalarına habersiz ilaç verdiği iddia edilen doktora gözaltı!

Sancaktepe'deki özel hastanede skandal: Hastalarına habersiz ilaç verdiği iddia edilen doktora gözaltı!

25.09.2025 16:15:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sancaktepe'deki özel hastanede skandal: Hastalarına habersiz ilaç verdiği iddia edilen doktora gözaltı!

İstanbul Sancaktepe'de özel hastanede kadın doğum uzmanı doktora, hastalara habersiz ilaç verip erken doğuma sebep olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında P.Ç. adlı doktor Ataşehir’deki evinde gözaltına alındı.

Sancaktepe'de bulunan özel hastanede görev yapan doktorun, bazı hastalarına ilaç yoluyla erken doğum yaptırdığı yönündeki iddialar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında, P.Ç. adlı doktor, dün Ataşehir'de gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 adet USB bellek, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet cep telefonuna el konuldu.

Şüpheli doktor P.Ç. adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.

İlgili Konular: #Doktor #Sancaktepe #erken doğum