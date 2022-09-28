Sandal: Bayraklı yepyeni bir vizyon kazanacak

İzmir’de Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle ziyaretleri kapsamında Çay Mahallesi’nde esnaf ve yurttaşlarla buluştu. Yapılan yatırımları yerinde inceleyen Başkan Sandal “ Bayraklı, doğru planlama ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile yepyeni bir vizyon kazanacak. Bunu birlikte başaracağız” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
28 Eylül 2022 Çarşamba, 11:46
Sandal: Bayraklı yepyeni bir vizyon kazanacak
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Bayraklı’da yürütülen belediye çalışmalarını yerinde incelemek ve sorunları ilk ağızdan dinlemek için mahalle ziyaretlerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Çay Mahallesi’nde yurttaşlarla bir araya geldi. Başkan Serdar Sandal’a CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, mahalle muhtarı Sabri Yılmaz, belediye bürokratları ve parti yöneticileri eşlik etti. Ev ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen  Sandal, daha sonra muhtarlık ve esnaf ziyaretleri yaptı. Sorunları ve önerileri dinleyen heyet, mahallenin eksiklerini de yerinde tespit ederek çözüm için çalışmaları başlattı.

“ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNUMUZ YOK”

Başkan Sandal “Çalışma arkadaşlarımızla beraber bir süredir mahallelerimizi ziyaret edip esnaf ve yurttaşlarımızla bir araya geliyoruz. Talep, öneri ve sorunları birinci ağızdan dinleyip, çözümler üretiyoruz. Hedefimiz; daha yaşanabilir, modern ve her alandaki başarılarıyla ön plana çıkan örnek bir ilçe oluşturmak. Birlik olduğumuz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Bayraklı, doğru planlama ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile yepyeni bir vizyon kazanacak. Bunu birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.


Bayraklı Belediyesi Serdar Sandal

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