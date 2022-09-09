09 Eylül 2022 Cuma, 12:43

Bayraklı’da İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü kutlandı. Sabah saatlerinde Bayraklı Sevgi Yolunda bir araya gelen vatandaşlar eşliğinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumları gerçekleştirildi. Etkinliğe Başkan Serdar Sandal’ın yanı sıra, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, ilçe örgütü, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

SANDAL: SONSUZA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İzmir direniştir, ilk kurşundur, Hasan Tahsin’dir, Kuvayımilliye ruhudur. Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının bize hediyesi ve emanetidir. Sonsuza kadar sahip çıkacağız. 9 Eylül İzmir’imizin kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun. Bize düşen en önemli görevlerden biri ahlaki mirasımıza sahip çıkmaktır. Bu doğrultuda yeni bir yol haritası belirlememiz gerekiyor. Dostça, kardeşçe, birlik ve dayanışma içinde ayrışmadan, birleşmek, büyümek ve hedeflerimizi büyütmek zorundayız. Bu inançla çalışmalıyız. Asırlık çınar olan partimizin 99’uncu kuruluş yıl dönümünü de kutlarken, önümüzdeki zorlu süreci hep beraber, sorunları çözerek ve birbirimize destek olarak atlatacağız” diye konuştu.

GÜLTEKİN: AYNI İNANÇ VE KARARLILIKLA

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, “Bugün öyle bir gün ki; İzmir’in dağlarında çiçekler açarken, halkın umudu cumhuriyetin kalbinde doğuyor. İzmir’imizin kurtuluşunun 100’üncü yılı ve partimizin kuruluşunun 99’uncu yılı kutlu olsun. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında barış, huzur ve vatandaşlarımızın sosyal devlet anlayışıyla refah içinde yaşayacağı bir Türkiye Cumhuriyeti’ni yeniden inşa etmek için el ele verip üzerimize düşeni yapacağız. Dün olduğu gibi bugün de aynı inanç ve kararlılıkla çalışacağız” ifadelerini kullandı.