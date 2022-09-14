Sandal: Modern Bayraklı’yı birlikte inşa edeceğiz

14 Eylül 2022 Çarşamba, 12:16

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldiği mahalle ziyaretlerine devam etti. Gümüşpala Mahallesi’ndeki ziyaretlerine Muhtar İsmail Balıkçı’yı ziyaret ederek başlayan Sandal, parti örgütü ve belediye bürokratlarıyla birlikte esnafla bir araya geldi. Ziyarete CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri de katıldı. Esnaf turunun ardından ev ziyaretlerinde bulunan Başkan Sandal, mahalle kıraathanesinde vatandaşlarla buluştu, talep ve önerileri birinci ağızdan dinleyerek, kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı.

“VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEDEN, HAKLARINI KORUYACAĞIZ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje sağlayıp Gümüşpala’nın merkezindeki caddeyi ve kaldırımları trafik düzenine göre baştan sona yenileyeceğiz. Park yerlerini haftalık değişecek şekilde tek yönlü olarak planlayacağız. Büyükşehir Belediyesine ait olan bölgede zabıtayı daha da aktifleştireceğiz. Bayraklı olarak bir kent oluştururken birbiriyle uyumlu bağlantılar kuracağız. Tüm binaların envanterini çıkarıyoruz. Vatandaş, belediye ve müteahhitin hem fikir olacağı yeni bir kooperatif modeliyle denetim ayağını Büyükşehir ile bizim yapacağımız kentsel dönüşüm modelini deprem bölgesinde uygulamaya başladık. Sonrasında bu bölgelere de yayacağız. Vatandaşımızı mağdur etmeden, haklarını koruyacağız. Ayrışmadan, birleşerek, dayanışma ve kardeşlik içinde yürüyeceğiz. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Hepimizin sofrasındaki ekmek aynı. Bu toprak, bayrak, vatan bizim. Ortak akılla modern Bayraklı’yı yeniden inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.