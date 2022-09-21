Sandal: Yarınlara daha güzel bir Bayraklı bırakacağız

21 Eylül 2022 Çarşamba, 12:56

İzmir’in Bayraklı ilçesinde sorunlarını yerinde incelemek ve vatandaşların taleplerini ilk ağızdan dinlemek için uzun süredir mahalle ziyaretlerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, iki ayda 15 mahalle gezdi.

Mahalle gezileri kapsamında Tepekule Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Serdar Sandal’a CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, mahalle muhtarı Songül Tuğcu, belediye bürokratları ve parti yöneticileri eşlik etti. Esnafın sorunlarını dinleyen heyet, mahallenin eksiklerini de yerinde tespit ederek çözüm için çalışmaları başlattı. Tepekule Mahallesi ile birlikte, son dönemde ziyaret edilen mahalle sayısı 15’e yükseldi. Ziyaretlerin aralıksız süreceği ifade edildi.

“SORUNLARI TEK TEK ÇÖZECEĞİZ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Bayraklı’yı sokaktan yönetiyor, talep ve önerilere ilk ağızdan vakıf oluyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde, ilçemizin 50 yıldır kronik hale gelen sorunlarını tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Birlik ve dayanışma içinde yarınlara daha güzel bir Bayraklı bırakacağız. Tepekule, bizim için çok kıymetli bir mahalle. Doğru planlama ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile mahalleye yeni bir vizyon katmayı hedefliyoruz” dedi.