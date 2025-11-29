Şanlıurfa’da 2 kayınbiraderini öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emine Ç. ve eşi İbrahim Halil Ç., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Darp edildiği öne sürülen Emine Ç., Süleymaniye Mahallesi’ndeki babasının evine sığındı. Bunun üzerine iki aile arasında telefonla sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Halil Çeki, silahıyla kayınpederinin evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada kuzeni olduğu kayınbiraderleri Mahmut Çeki ve Reşit Çeki ile tartışmaya başlayan İbrahim Halil Ç., belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Mahmut ve Reşit Çeki kardeşler ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. 4 yaralı, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Çeki’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Reşit Çeki, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Öte yandan bölgeye sevk edilen özel harekat timleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Mahmut Çeki’nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.