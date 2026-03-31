Şanlıurfa'da acı olay: Oyun oynarken su dolu çukura düşen Ahmet öldü

Şanlıurfa'da acı olay: Oyun oynarken su dolu çukura düşen Ahmet öldü

31.03.2026 12:46:00
Şanlıurfa'da acı olay: Oyun oynarken su dolu çukura düşen Ahmet öldü

Şanlıurfa'da evlerinin yakınında oyun oynarken su dolu çukura düşen Ahmet Özlen (9), hayatını kaybetti.

Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükotluca Mahallesi’nde sabah saatlerinde Ahmet Özlen, evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek su dolu çukura düştü.

Çevredekiler durumu fark edip, hemen 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

KURTARILAMADI

Sağlık ekibi, Ahmet Özlen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özlen’in cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

