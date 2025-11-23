Şanlıurfa’da engelli bakım merkezinde çıkan yangında otizmli Poyraz Efe, hayatını kaybetti

Yangın, dün akşam Şanlıurfa'daki Batıkent Mahallesi’ndeki özel engelli bakım merkezinde çıktı. Özel engelli bakım merkezinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yangın kısa sürede binanın bir bölümünü sardı. Yangın sırasında merkezde bakım altında bulunan otizmli Poyraz Efe Öztürk (7), alevlerin arasında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, hızla tahliye çalışması başlattı. Binadaki diğer kişiler güvenli şekilde tahliye edilirken, alevlerin arasında kalan Poyraz Efe Öztürk ise ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Poyraz Efe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden minik Poyraz Efe'nin ebeveynlerinin ayrı olduğu ve aynı zamanda Osmaniyeli depremzede oldukları öğrenildi. Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.