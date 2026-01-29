Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şanlıurfa'da işçi servisi ağaca çarptı: Yaralılar var!

29.01.2026 09:44:00
İHA
Şanlıurfa'da gizli buzlanma nedeniyle yolda çıkarak ağaca çarpan işçi servisindeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, Hilvan-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesinden Şanlıurfa'ya işçi taşıyan sürücüsü belirlenemeyen minibüs, gizli buzlanma nedeniyle yoldan çıktı.

Yol kenarındaki ağaca çarparak duran minibüsteki 7 işçi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

7 yaralı, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan gizli buzlanma nedeniyle 1 kamyonet ile 2 otomobilin daha yoldan çıkarak refüje çarptığı görüldü.

Otomobil sürücüleri yara almadan kurtuldu.

