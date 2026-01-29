Şanlıurfa'da işçi servisi ağaca çarptı: Yaralılar var!

Kaza, Hilvan-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesinden Şanlıurfa'ya işçi taşıyan sürücüsü belirlenemeyen minibüs, gizli buzlanma nedeniyle yoldan çıktı.
Yol kenarındaki ağaca çarparak duran minibüsteki 7 işçi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
7 yaralı, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan gizli buzlanma nedeniyle 1 kamyonet ile 2 otomobilin daha yoldan çıkarak refüje çarptığı görüldü.
Otomobil sürücüleri yara almadan kurtuldu.