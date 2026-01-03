Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şanlıurfa'da şafak vakti IŞİD operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da şafak vakti IŞİD operasyonu: 4 kişi tutuklandı

3.01.2026 11:46:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Şanlıurfa'da şafak vakti IŞİD operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli metaryeller ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 13 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

4 TUTUKLAMA

Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

İlgili Konular: #IŞİD #Operasyon