Şanlıurfa'da şafak vakti IŞİD operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli metaryeller ele geçirildi.
Polis tarafından gözaltına alınan 13 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
4 TUTUKLAMA
Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.