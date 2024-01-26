Şanlıurfa'da iki metrelik bahçe duvarı çöktü, 2 çocuk altında kaldı!
Siverek'te devrilen bahçe duvarının altında kalan 7 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuk yaralandı. Çocuklar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi’nde sabah saatlerinde feci bir olay meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, aşırı yağış nedeniyle 2 metrelik briketten yapılmış bahçe duvarı devrildi. Devrilen duvar, o esnada oradan geçen N.S. (7) ve T.S. (4) adlı kardeşlerin üzerine düştü.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Durumu fark eden çevre sakinleri duvarın altında kalan çocukları çıkartarak hastaneye kaldırdı.
Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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