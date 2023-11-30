Şanlıurfa'da kaçak silah operasyonunda 24 gözaltı

Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:38

Güncelleme: 30.11.2023 - 14:38

Siverek Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin araştırmasında 13 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda; 3 uzun namlulu tüfek, 8 tabanca, 4 av tüfeği, 1 hücum yeleği ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Silahlara el koyan ekipler, olayla ilgili 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.