Şanlıurfa'da kaçak silah operasyonunda 24 gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silah ticareti yapanlara yönelik 13 ayrı adrese yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:38
Şanlıurfa'da kaçak silah operasyonunda 24 gözaltı
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Siverek Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin araştırmasında 13 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda; 3 uzun namlulu tüfek, 8 tabanca, 4 av tüfeği, 1 hücum yeleği ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Silahlara el koyan ekipler, olayla ilgili 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 


Şanlıurfa kaçak silah

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