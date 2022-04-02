Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı
Şanlıurfa'da polisin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum günü olduğu belirtilen 4 Nisan öncesi kent merkezi, Viranşehir, Ceylanpınar, Hilvan ve Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon düzenledi.
Özel harekat polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonda biri propagandadan, 5 kişi ise örgüt üyeliğinden, 6 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.
Video Haberler
- Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı
- Esnaf isyan etti: İkinci el otomobil piyasası durgun
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
- 'Elhamdülillah hepsi hırsız...'
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü
- Hırsızlıktan yakalandı, 1 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Rüzgar nedeniyle... Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
En Çok Okunan Haberler
- Sinop'ta tarihi mezar bulundu
- Esnaf isyan etti: İkinci el otomobil piyasası durgun
- Üniversite yönetiminden Alparslan Türkeş kararı
- Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı
- Saat verildi: Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi
- Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak
- Acıbadem'de mahalleli hafriyat kamyonlarına yolu kapattı
- İstanbul’da korkutan görüntü
- Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı
- Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı