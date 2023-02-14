Şanlıurfa'daki deprem soruşturması kapsamında ikisi müteahhit 4 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 17:35

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 17:41

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerinde ağır tahribat yarattığı 10 ilde, yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin soruşturmala sürüyor.

Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si müteahhit 4 kişi tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...