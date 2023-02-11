Şanlıurfa’da soruşturma sürüyor: Yıkılan binalarla ilgili 8 gözaltı

Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin, hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüphelinin yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 14:16
Şanlıurfa’da soruşturma sürüyor: Yıkılan binalarla ilgili 8 gözaltı
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÖZALTI VE SORGU İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Bu kapsamında, yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltı ve sorgu işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Şanlıurfa deprem gözaltı Soruşturma

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