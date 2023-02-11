Şanlıurfa’da soruşturma sürüyor: Yıkılan binalarla ilgili 8 gözaltı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 14:16

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 14:17

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÖZALTI VE SORGU İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Bu kapsamında, yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltı ve sorgu işlemlerinin sürdüğü bildirildi.