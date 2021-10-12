Şanlıurfa'daki sahte rapor çetesine operasyon: Çok sayıda malzeme ele geçirildi
Şanlıurfa'da bir hastalığı olmayan Suriyelilere rapor düzenlediği iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı ve operasyonda ele geçirilen tıbbi malların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirlendi.
Şanlıurfa'da herhangi bir hastalığı olmayan Suriyeliler adına sahte rapor düzenleyerek, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN DEĞERİ 1 MİLYON TL
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, usulsüz reçetelerle herhangi hastalığı olmayan Suriyeliler adına ilaç yazdıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Fiziki ve teknik takip sırasında ekipler, şüphelilerin daha önceden yazılmış raporlu ilaçları; ikinci kez rapora gerek duymadan, iş birlikçi eczanelerden temin ederek kamuyu zarara uğrattıklarını saptadı. Bunun üzerine harekete geçen kipler, savcılık kararıyla Şanlıurfa ve Gaziantep'teki şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarda aralarında sağlık çalışanları ile eczacıların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda başkaları adına reçetelendirilmiş ve barkodları tahrif edilmiş çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme, doktor raporuyla alınabilen mama ve protein bazlı süt ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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