Şap aşılarıyla ilgili ağır iddialar TBMM gündemine taşındı: Yanıt bekleyen sorular

CHP’li Bakırlıoğlu, şap hastalığının yayılması ve aşılarla ilgili iddialara dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bakırlıoğlu, şap aşısıyla ilgili skandal iddialar olduğuna belirterek “Bir firmanın üretmiş olduğu Sat1 tipi şap aşısını sadece etiket bilgilerini değiştirerek, Sat2 şap aşısıymış gibi piyasaya sürdüğü, bakanlığın bu usulsüzlüğü tespit ettiği, firmanın ruhsatını askıya aldığı gibi vahim iddialar söz konusu. Ayrıca salgının kontrol altına alınamamasının virüs tipine karşı uygun aşının kullanılmaması olduğu da ifade ediliyor. Eğer bu iddialar doğruysa, Türkiye’nin hayvancılığı sahte aşılarla mı korunmaya çalışıldı?” diye sordu.

TESTLER ATLANDI MI?

Bakırlıoğlu, gerek bakanlık gerekse özel sektör tarafından üretilen aşıların güvenilirliğine dair ciddi soru işaretleri bulunduğunu vurguladı. İddialara işaret eden Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Hızlı üretim uğruna testler atlanarak, hastalığı önlemesi gereken aşıların bizzat hastalık taşıdığı iddiaları ortada dolaşıyor. Bakanlık bu skandal iddiaları neden duymazdan geliyor ? Virüs tipine uygun olmayan aşıların kullanıldığına dair iddialar da çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Milyonlarca hayvan yanlış aşıyla mı korunmaya çalışıldı ? Bu vebalin altından sayın bakan nasıl kalkacak ? Şap hastalığı nedeniyle üreticilerimiz iflasa sürüklenmiş durumda. Karantinadan dolayı ağır kayıplar yaşayan yetiştiricilere herhangi bir destek ödenip ödenmeyeceği de belli değil. Hayvanı hastalıktan koruyamıyorsunuz, üreticiyi zarardan kurtaramıyorsunuz. E o zaman Tarım Bakanı ne iş yapıyor?”

SORULAR YANIT BEKLİYOR

Bakırlıoğlu, Bakan Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede de, Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Çobanisa Mahallesi’nde şap hastalığı tespit edildiğini, hastalık nedeniyle Çobanisa, Çamdibi, Karapınar, Başaran, Azizabat, Horsunlu, İğdecik, Pamukören, Yöre, Pamucak, Kayran, Beşeylül ve merkez mahallelerinde sığır, koyun ve keçi türü hayvanların giriş-çıkışının yasaklandığını kaydetti. Sahadan gelen şikâyetlere işaret eden Bakırlıoğlu’nun, Yumaklı’ya yönelttiği sorulardan bazıları şöyle:

“Gerek bakanlık gerekse özel sektör tarafından üretilen şap aşılarının güvenliği hangi prosedürlerle denetlenmektedir? Bu aşıların virüs taşıyıcı veya hastalık yapıcı seviyede risk oluşturup oluşturmadığı laboratuvar testleriyle teyit edilmiş midir? Bir firmanın, üretmiş olduğu Sat1 tipi şap aşısını sadece etiket bilgilerini değiştirerek, Sat2 şap aşısıymış gibi piyasaya sürdüğünün tespit edildiği dile getirilmektedir. Bakanlığınızın bu usulsüzlüğü tespit ettiği ve firmanın ruhsatını askıya aldığı iddiası doğru mudur? Salgının kontrol altına alınamamasına dolaşımdaki virüs tipine uygun aşının kullanılmamasının neden olduğuna dair iddialar doğru mudur?

Aşılama programında kullanılan aşıların virüs tipine uygunluğu nasıl belirlenmektedir? Bakanlığınız bünyesinde üretimi yapılmakta olan aşıların, hızlı bir şekilde üretilebilmesi adına ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak; gerekli kontrol, test ve sertifikasyon süreçlerine ilişkin eksik işlem yapılmış mıdır? Şap aşısı üretimi yapmakta olan firmalara yönelik yapılan kontrollerde, uygunluk şartlarını taşımayan veya yanıltıcı bilgi içeren aşı ve tıbbi ürün üreterek piyasaya süren herhangi bir firma tespit edilmiş midir?”