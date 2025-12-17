Saray'da sürpriz görüşme: Erdoğan, YSK Başkanı Ahmet Yener'i kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile YSK Başkanı Ahmet Yener, Saray'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeye ilişkin fotoğraf karesi paylaşılırken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Anadolu Ajansı (AA) tarafından servis edilen fotoğrafta, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.
RAJAB AİLESİNİ KABUL ETMİŞTİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın ailesini ve akrabalarını Saray'da kabul etmişti.
Birkaç saat önce gerçekleşen kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer almıştı.