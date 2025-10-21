Saray'dan 'Minguzzi' kararına tepki: 'Devlet gereğini yaptı ama vicdan hala sızlıyor'

Türkiye'nin konuştuğu Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında karar çıktı.

4 sanıktan B.B ve U.B. hakkında 'çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Pişmanlık görülmediğinden indirim uygulanmadı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.

"BU MİLLETİN VİCDANI KABUL ETMEZ"

Kararın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından bir paylaşım yaptı.

Karara tepki gösteren Saral, şunları yazdı:

"Bu mudur adalet?

Bir gencin hayatını alan canilere 24 yıl ceza!

Bir ömür çalındı, ama verilen ceza ömrün gölgesi kadar bile değil.

Devlet elbette gereğini yaptı, mahkeme hükmünü verdi…

Ama toplum vicdanı hâlâ sızlıyor!

Bu kadar kolay mı bir canın bedeli?

Bu milletin vicdanı bu cezayı kabul etmez!

Adalet, sadece dosya kapatmak değil; caydırmak, korumak, önlemek demektir.

Yasalar gözden geçirilmeli, cezalar yeniden düzenlenmeli.

Devletin şefkat eli mazluma, demir yumruğu zalime uzanmalı!"